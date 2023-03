Garofolo, Pd: "Lavori provvisori al cimitero". Isidori: "No, definitivi"

"Settanta loculi in vetroresina nella chiesetta del cimitero: l’ennesimo schiaffo a Porto Potenza di una giunta inqualificabile". E’ l’affondo del capogruppo del Pd, Enrico Garofolo (nella foto), dopo che l’amministrazione comunale ha annunciato l’intervento, previsto per fine mese, nel camposanto della frazione costiera. "E così quella che sembrava un’ipotesi inverosimile sta per diventare realtà: la cappella del cimitero di Porto Potenza verrà riempita da 70 loculi provvisori in vetroresina – aggiunge Garofolo –. Un provvedimento che racconta la disperazione di una giunta, consapevole di essere ormai alla fine del suo fallimentare percorso. Risuonano beffarde le parole dell’assessore ai Lavori pubblici, Luisa Isidori, che nel consiglio comunale di fine anno si autoassolveva, imputando al Covid, alla guerra e all’elevato numero di morti a dicembre la catastrofica condizione di entrambi i cimiteri. Chiediamo ai cittadini di unirsi a noi nella protesta per questa vergognosa decisione". Ma non ha tardato ad arrivare la replica dell’amministrazione comunale. "Si tratta di una soluzione rapida, ma definitiva – ribatte l’assessore Isidori –. I loculi in vetroresina saranno duraturi nel tempo. Per quanto riguarda la loro collocazione nell’ex chiesetta, non sono certo gli unici loculi inseriti in una struttura chiusa. In passato altre amministrazioni hanno adottato questa soluzione". Anche il sindaco Noemi Tartabini non ci sta alle critiche del Pd: "È in atto un vero e proprio sciacallaggio politico sulla questione cimiteri. Ieri mattina abbiamo ricevuto segnalazione della presenza di un portavoce delle opposizioni, munito di telecamera, all’interno del cimitero. Chiunque può entrare per constatare la situazione. Farlo al fine di produrre immagini da diffondere è irrispettoso per i defunti e i loro familiari".

g. g.