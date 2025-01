"Gas e luce, le nostre imprese sono in allarme"

"La notizia di possibili rincari del costo dell’energia mette in allarme famiglie e imprese". Così Enzo Mengoni, presidente territoriale di Confartigianato Imprese. "Ci troviamo ancora di fronte a grandi turbolenze – prosegue –, ma tali cambiamenti non giustificano questi costanti scossoni che hanno portato negli anni a vere e proprie speculazioni. Il nuovo aumento dei prezzi all’ingrosso in questa fase suona proprio come una stangata inspiegabile. Le bollette saranno pesanti in casa, ma anche nelle imprese, considerando il fatto che le Mpmi (micro, piccole e medie imprese) italiane negli ultimi anni hanno pagato l’elettricità il 9,9% in più rispetto alla media Ue. E nel complesso le micro e piccole imprese hanno costi maggiori in proporzione rispetto alle grandi industrie. Confartigianato continua a spronare gli imprenditori affinché continuino quel percorso virtuoso verso una propria indipendenza energetica, prendendo in considerazione tutte le operazioni possibili di efficientamento energetico e di introduzione di nuovi sistemi di rinnovabili. Ci sono anche interessanti opportunità all’orizzonte, come il nuovo bando Energia e Imprese della Regione Marche, che partirà prossimamente". Mengoni ricorda infine che Confartigianato, con il suo sportello Energia e Gas Cenpi, offre costantemente consulenza gratuita a imprese e famiglie, mettendo a confronto le varie proposte del mercato.