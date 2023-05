Gas travasato, allarme finito dopo una notte delicata

È stato necessario lavorare tutta la notte, per i vigili del fuoco, per vuotare, mettere in sicurezza e rialzare il camion cisterna rovesciato in località Palazzaccio di Montecassiano. La richiesta di aiuto era arrivata intorno alle 15 dalla zona, un’area di campagna dietro Valle Cascia. Il conducente del mezzo, partito da Falconara, all’altezza di una curva si era sbilanciato e la cisterna – piena di Gpl - era finita ribaltata su un fianco. Il camionista per fortuna non ha riportato lesioni nell’incidente, ma bisognava comunque risolvere il problema del contenitore di liquido infiammabile. Come accertato subito, il mezzo per fortuna non aveva perdite. In ogni caso, per motivi di sicurezza, i vigili del fuoco hanno dovuto per prima cosa chiudere la strada, per evitare rischi. Poi hanno allertato i colleghi dell’Aquila, da dove è partita una squadra specializzata in queste operazioni. La cisterna, infatti, è stata del tutto travasata, il Gpl è stato messo in un’altra sana, poi la cisterna caduta è stata bonificata per evitare che ci fosse ancora combustibile e, infine, il mezzo ribaltato è stato risollevato. Le operazioni sono andate avanti per ore, ma sono state completate senza intoppi.

p. p.