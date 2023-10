Gasolio alle stelle a Civitanova: le marinerie in Regione

Il prezzo del gasolio per la pesca ha oltrepassato ancora una volta la soglia psicologica dell’euro al litro, come avvenne nella primavera dello scorso anno. E così le marinerie stanno nuovamente vivendo un periodo di grandi preoccupazioni e fibrillazioni per il futuro del settore.

Da qui l’idea ispirata dal civitanovese Francesco Caldaroni, nella sua duplice veste di leader nazionale di Marinerie d’Italia e di assessore comunale alla pesca, di incontrare il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli (nella foto), per sensibilizzarlo (avvenne così anche in passato) sul tema del caro carburante. L’incontro è stato messo in agenda per venerdì prossimo ad Ancona, alle 14 nella sede della Regione, presenti i rappresentanti di tutte le marinerie marchigiane.

"Ci presenteremo in Regione – ha dichiarato Caldaroni – senza nessuna pretesa nei confronti del presidente Acquaroli, ma con la speranza che lui solleciti il Governo nazionale e lo incalzi a prendere decisioni e provvedimenti che vadano incontro alle nostre richieste e aspettative. Abbiamo bisogno in particolare di una mano sui crediti d’imposta. E che il Governo sblocchi l’erogazione degli indennizzi relativi ai tre fermi pesca che non ci sono stati ancora pagati. In contemporanea i nostri colleghi agiranno in tutta Italia allo stesso modo nei palazzi regionali di rispettivo riferimento".

Sono previste interruzioni nel lavoro o manifestazioni, locali o nazionali? "Sto ricevendo molte pressioni dalle marinerie a mobilitarci in qualche modo – sottolinea Caldaroni –, ma al momento posso dire che l’idea prevalente è quella di provare a dialogare con la politica locale e con Roma prima di arrivare a ricorrere agli strumenti di lotta più eclatanti. Quanto a eventuali stop, il prezzo del gasolio è salito a tal punto da costringerci inevitabilmente a fermare le barche prima o poi, se non ci sarà un’inversione di tendenza".

Mario Pacetti