Gasparini, mezzo secolo in attività

Ha tagliato il traguardo dei primi 50 anni di attività Dalmazio Gasparini, lo storico elettrauto di Corridonia che ha ampliato l’attività nel tempo con il commercio di auto, grazie anche all’importante supporto dei figli Matteo e Samuele. Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo assieme al sindaco Giuliana Giampaoli e l’assessore alle attività produttive Massimo Cesca hanno ricevuto in Municipio Gasparini per consegnargli una targa che celebra il raggiungimento del mezzo secolo di lavoro. "È sempre un immenso piacere – ha dichiarato Giorgio Menichelli, segretario generale di Confartigianato – festeggiare simili traguardi consapevoli della loro rarità. Questi imprenditori hanno superato tutte le complessità che negli ultimi decenni il territorio ha subito, grazie al loro grande spirito di sacrificio, alla lungimiranza e alla passione per il loro mestiere. Mestiere che ha coinvolto l’intera famiglia e la sua quotidianità, ed è motivo di orgoglio la stessa presenza dei figli che hanno assorbito la passione e la missione di Dalmazio". Inoltre, il sindaco Giampaoli e l’assessore Cesca hanno espresso i ringraziamenti a Gasparini e alla sua famiglia per quanto stanno ancora realizzando visto l’impegno con cui continuano ad adoperarsi, non ultima la partecipazione del titolare al corso di aggiornamento di meccatronica e il relativo esame finale superato brillantemente all’età di 73 anni. d. p.