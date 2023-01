Gastone Cappelloni presenta il libro "Pelle di spine"

Appuntamento con la poesia domani alle 21.15 nella sede Deva Ars di via Porta Zoppa a Civitanova Alta, dove Gastone Cappelloni (nella foto), ambasciatore per la diffusione della cultura italiana all’estero, presenta il suo nuovo libro "Pelle di spine" (Edizioni Nisroch). Si tratta della ventiduesima raccolta del poeta di Urbino, segno di una feconda ispirazione artistica che lo ha portato a essere apprezzato sia in Italia che all’estero. Particolarmente importante la pubblicazione delle sue liriche in Argentina e in Colombia. Anche quest’ultima pubblicazione è in edizione bilingue italianospagnolo. Il libro è impreziosito da una introduzione di Vittorio Sgarbi: "L’uomo è un animale sospeso tra ragnatele di significati che egli stesso ha intrecciato – scrive il critico d’arte –. Ragnatele, croce e delizia allo stesso modo, che Cappelloni non teme affatto di percorrere, solido negli appoggi anche quando galleggia a mezza aria, facendoci da guida lungo i sentieri che potrebbero condurci al centro del nostro stesso segreto. Sta a noi, volerli affrontare". Il libro ha visto il contributo di Elena Pazzaglia per la parte grafica e di Luca Canapini, che ne ha curato l’edizione.