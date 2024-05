Gastroenterologia, Villa Pini si potenzia

Villa Pini potenzia il reparto di gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Ieri inaugurazione dei nuovi locali nella casa di cura del gruppo Kos, che investe in tecnologia e personale per fare fronte al sempre maggior numero di utenti che si rivolgono al privato.

Nel 2023 il reparto ha trattato 3.634 pazienti, erogato 3.778 prestazioni e 1.282 visite. Gli obiettivi futuri "superare le 5 mila prestazioni annue e una collaborazione con la gastroenterologia dell’ospedale di Teramo" ha svelato il primario Alberto Damiani. "C’era bisogno di un cambiamento con l’ampliamento sia logistico che della rosa dei collaboratori – ha detto – e questo investimento ci permette di affrontare le sfide che avremo davanti, e le liste di attesa che si allungano, con strumenti in dotazione di ultima generazione che consentono una qualità diagnostica di estrema precisione, utile a intercettare precocemente situazioni patologiche potenzialmente critiche".

Due le sale endoscopiche nuove più locali di preparazione al risveglio dei pazienti, con macchinari e tecnologia, per un investimento di 500mila euro. In fase di avvio anche l’ecoendoscopia per la diagnostica pancreatica e delle lesioni sottomucose. Gianni Genga, direttore sanitario della casa di cura, ha sottolineato come "l’intervento voglia valorizzare ulteriormente un servizio che ha una storia importante a Villa Pini e si va a implementare la possibilità di presa in carico di chi ha problematiche gastroenterologiche attraverso possibili sinergie con chirurgia generale, istologia e anatomia patologica, servizio quest’ultimo che è anche in grado di assicurare tempi di refertazione brevi negli esami istologici, in un settore in cui le tempistiche sono un aspetto fondamentale per un’efficace diagnosi e cura".

Di "accrescere la qualità assistenziale investendo in tecnologia e personale" ha parlato Laura Benedetto, amministratrice delegata di Sanatrix Gestioni e direttrice generale della Riabilitazione e psichiatria del gruppo Kos, che ha annunciato "altre novità finalizzate a coprire un numero sempre crescente di bisogni assistenziali". Una giornata importante anche per il dottor Luciano Ferrini, il padre della gastroenterologia del Villa Pini, reparto che contribuì a fondare il 4 marzo del 2001. Presente il sindaco Fabrizio Ciarapica che alla casa di cura ha riconosciuto il ruolo di "pilastro della sanità territoriale e punto di riferimento per i civitanovesi".