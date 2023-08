"Gastronetwork: l’unione sarà la nostra forza per crescere insieme"

Gastronetwork conta più di 40 locali, tra bar e ristoranti. L’associazione è stata presentata da Marco Guzzini, di Digusto, ma "il comitato direttivo verrà scelto a fine estate", come lui stesso ha specificato. "Siamo appassionati del nostro lavoro quanto di questa città - racconta Guzzini-, saremo attivi come comitato sui social, tramite i quali cercheremo di dare massima risonanza anche all’evento di martedì. Presentare il comitato è un grande piacere e un grande orgoglio, speriamo di poter crescere sempre più grazie al nostro spirito di condivisione e di entrare nella cabina di regia della città, sintonizzandoci al meglio con l’amministrazione. Insieme possiamo fare grandi cose. La sfida è regalare, già da martedì, momenti di accoglienza particolare, come proprio del nostro lavoro di ristoratori. Siamo tra noi molto coesi, ma va ricordato che siamo forti se lo è tutto il commercio, anche al di fuori della ristorazione - sottolinea -, la forza nostra è quella dei commercianti, e la loro è la nostra. Vogliamo dare un segnale importante, siamo apertissimi a quanti vorranno unirsi al comitato. Ogni locale, martedì, avrà comunque autonomia. Ognuno racconterà, con il Rosso della Carmen come motivo comune, la festa a modo suo, con l’aperitivo a tema. Abbiamo molti progetti, poi, per i prossimi mesi. Quando si deve organizzare un grande evento, fra le risorse che mancano e l’impegno che incombe, si è sempre davanti ad un bivio: lo facciamo o no? Abbiamo avuto la fortuna di trovare partner straordinari, per cui ringraziamo gli uffici comunali con cui abbiamo lavorato spalla a spalla, così come fondamentale è stato il sostegno di Confartigianato e Confcommercio. Ne vedremo delle belle, nei mesi a venire".

l. f.