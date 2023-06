Gattafoni, altra traversata: "Puntare i riflettori su una malattia invisibile"

Tutto è pronto per un’altra sfida di Alessandro Gattafoni alla fibrosi cistica, la malattia genetica da cui è affetto. Già protagonista a settembre del 2021 dell’audace traversata in kayak da Civitanova fino alla costa croata, il 37enne canoista civitanovese si appresta a una nuova impresa sportiva sempre con l’obiettivo di sensibilizzare la gente e le istituzioni nella battaglia contro quella patologia. Stavolta fenderà il Tirreno pure da ovest verso est, da Bastia in Corsica fino a Livorno in Toscana. Prime pagaiate lunedì prossimo, con l’intenzione di approdare il venerdì successivo sul litorale labronico. Riposino intermedio all’isola d’Elba, dove farà tappa. La nuova avventura si intitola "125 miglia per un respiro" ed è stata presentata nelle scorse ore a Firenze. Numerose le figure, istituzionali e non, che gli si sono strette attorno per sostenerlo e incoraggiarlo in questo nuovo duello tra lui (col suo kayak) e il mare. Nella conferenza stampa Gattafoni ha sottolineato che il suo intento è quello di "puntare i riflettori sulla "malattia invisibile", per far emergere le difficoltà e le problematiche che le persone affette dalla fibrosi cistica vivono ogni giorno. Allenarsi con costanza e sfidare la malattia possono diventare la miglior terapia".

Nella foto, Alessandro Gattafoni a Firenze durante la presentazione dell’evento.