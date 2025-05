Gattafoni dopo la protesta: "Gli operai non rischiano. Basta con gli allarmismi"

"La politica mi fa più paura quando tace. È giusto che parli, al di là dei contenuti. Ma avrei preferito la collaborazione di tutti e non allarmismo. E ci tengo a sottolineare che non ho chiuso le porte in faccia a nessuno. Anzi, sono stato il primo, fin dall’inizio, a lasciare la porta aperta auspicando che rientrasse nel cda anche il centrosinistra; ma questo, invece di presentarsi con punti programmatici, ha preferito screditare il nostro operato scegliendo la strada della lotta politica". Il presidente del Cosmari Paolo Gattafoni interviene sul sit-in promosso venerdì da Pd, Alleanza verdi e sinistra Avs, Italia Viva, Partito socialista italiano, I Civici e Giovani democratici, alla presenza del candidato governatore Matteo Ricci. Il quale ha accusato il cda del consorzio rifiuti di aver "sbattuto la porta in faccia al centrosinistra con presunzione". "Non è vero – ha aggiunto Gattafoni –, e mi ha ferito".

Il suo incarico è iniziato con un cda composto da tre anziché da cinque persone, a differenza del passato, per il mancato accordo col centrosinistra. "È stata la politica a scegliere così, non io – prosegue -. La situazione era questa, ma ho dichiarato da subito che avrei sperato in un ripensamento, affinché rientrassero (con i due membri aggiuntivi). Se l’opposizione si fosse presentata con la volontà di collaborare e un programma, nessuno avrebbe detto nulla; ma ha scelto invece di criticare aspramente il cda con la lettera dei sindaci. Un cda che tra l’altro si era insediato da poco e che cerca ogni giorno di dare il massimo sul campo, con impegno e dedizione, per il Cosmari. Non hanno scelto la strada giusta. Avrei preferito unità di intenti. Cosa si aspettavano dopo una lettera simile, con quei toni, in cui hanno sparato a zero su tutto? Che avremmo steso il tappeto rosso? Forse in realtà non volevano rientrare…".

Il presidente Gattafoni passa quindi alla situazione della società: "Non è delle migliori, ma di sicuro non è neanche come è stata descritta durante il sit-in. Ad oggi non c’è nessun rischio per gli operai. È ovvio che in un contesto dove si cerca di portare il bilancio in pareggio e in cui è improbabile produrre utili, c’è una preoccupazione latente perché vorrei fare investimenti per rilanciare l’impianto. Ma, se non si trovano i finanziamenti, non mettiamo di certo a rischio i lavoratori (circa 600, ndr). Allarmare sul fronte occupazionale, tra l’altro con affermazioni infondate, mette in cattiva luce il Cosmari agli occhi di banche e fornitori. Non fa bene al Cosmari, lo danneggia. Non si fa un buon servizio così. Stiamo attraversando una fase delicata e questa è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno". Con l’occasione, il presidente annuncia che si sta protocollando il progetto per l’ampliamento della discarica di Cingoli: "Il 12 maggio è già stata convocata un’assemblea dei soci per la presa d’atto. Subito dopo verrà avviato il Paur, procedimento autorizzatorio unico regionale, in Provincia".