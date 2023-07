Gattafoni in vela: "Lanciare un faro sulla fibrosi cistica"

Si conclude un’avventura, ne inizia un’altra e avanti così. Alessandro Gattafoni, il trentasettenne civitanovese fresco della traversata in kayak (‘125 per un respiro’) tra l’isola d’Elba, Punta Ala e Capraia, stavolta tenta l’avventura in vela, partecipando alla ‘Civitanova Sebenico’. Mission "lanciare un faro sulla fibrosi cistica". Ed eccoci ad ‘Una vela per un respiro’, promossa grazie alla collaborazione tra Club Vela PortoCivitanova e Lifc Marche. Con lui gli armatori Pacifico D’Ettore, Giacomo Sabbatini e Andrea Emili.

Gattafoni, aspettative?

"Sono un neofita della vela per cui spero che il mare stavolta sia clemente. L’idea di partecipare é nata con Sabbatini, che mi accompagnò nella prima traversata in kayak".

Da pochi giorni si é conclusa l’esperienza della ‘125 miglia per un respiro’, la terza in tre anni. Stavolta come é andata?

"Sicuramente si é trattato di una settimana tosta, con i venti che raggiungevano la media di venti nodi. Resto molto soddisfatto per la bellissima sfida affrontata e per aver visitato posti stupendi".

Francesco Rossetti