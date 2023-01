Gattafoni si racconta in diretta Rai tra malattia, sogni e speranze

Ha commosso anche chi lo stava intervistando la storia di Alessandro Gattafoni, 36enne civitanovese affetto da fibrosi cistica ma autore di importanti imprese sportive. Una vicenda che è già stata ampiamente raccontata, ma che è stata rivissuta sullo schermo di Rai2 a livello nazionale. A tu per tu con Elisa Isoardi (nella foto), nel programma ‘Vorrei dirti che’ in onda domenica pomeriggio, il protagonista delle due traversate sull’Adriatico a bordo di un kayak, ha raccontato tutto se stesso, non nascondendo l’emozione del momento. Tra le questioni più delicate, l’aspettativa di vita dei pazienti affetti dalla patologia "intorno ai 30 anni", ha spiegato Gattafoni. "All’inizio, quando l’ho scoperta, la botta è stata grande, poi ho reagito come altro non potevo fare: sapevo di avere meno tempo degli altri e quindi dovevo rincorrere tutto quello che potevo fare. L’ho fatto mordendo la vita, facendo tutto entro i 30 anni", la risposta di Gattafoni alla domanda della Isoiardi. Poi via certi pensieri e spazio all’appetito: il duo si è quindi spostato alla ‘Bottega della Cuccagna’ (piazza XX Settembre, ndr) per delle compere e ne è seguita la scena ai fornelli in compagnia di chef Elis Marchetti, per degustare i ‘maltagliati sfumati al Varnelli’. E alla fine, la chiusura con dedica alla compagna Laura e le lacrime. Ma quelle vere, persino della conduttrice. "Hai fatto emozionare anche me, scusa", ha detto l’ex modella. E non era l’unica. Anche tra gli amici di Gattafoni qualcuno ha commentato dicendo "mi hai fatto piangere".

Francesco Rossetti