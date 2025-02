Gatti avvelenati in via Pirandello: "Un gesto grave da condannare"

Quattro gatti morti per presunto avvelenamento, sei dispersi e altrettanti rimanenti. La colonia felina di Andrea Cappellacci sta diminuendo sempre di più, probabilmente per colpa di una persona che non tollera la loro presenza. L’uomo, custode del cimitero di Macerata, risiede in un appartamento di via Pirandello, e nel piccolo boschetto di arbusti, sotto casa, si prende cura dei quattro-zampe randagi. Il numero è drasticamente diminuito e diverse carcasse di gatti deceduti sono stati ritrovati sotto il terrazzino del primo piano di casa sua, dove i mici vanno tutti i giorni a mangiare. Il primo, dal pelo bianco-arancione, è stato ritrovato l’8 gennaio, altri due quattro giorni dopo e l’ultimo il 19. L’uomo, con problemi di articolazione del linguaggio, ha così potuto sfogare il suo dolore solo inviando i video dei gatti morti all’amica Loredana Ferrucci, residente nel quartiere Vergini e amante anche lei degli animali, tanto da prendersi cura dei gatti che vivono vicino al cimitero. Lo stesso impegno che, oltre a lei, hanno anche gli addetti dell’associazione Argo, dediti alla raccolta di cibo per gli esemplari selvatici: "Quando nove anni fa ho perso mio figlio, ho iniziato ad andare più spesso al cimitero e ho conosciuto Andrea - racconta - insieme abbiamo condiviso il grande amore per gli animali. Ogni giorno vado là a riempire le vaschette di cibo per i gatti, installate fuori dall’area. Una spesa non indifferente che faccio per l’amore di queste creature, così tanto che in passato ho preso una lettera di diffida dall’Argo per invadere le loro attività". Per tre dei quattro gatti deceduti sotto casa di Cappellacci non è stata fatta alcuna autopsia all’Asur, riguardo al primo, però, "è stato fatto un accertamento da parte della veterinaria Federica Morici, che ha accertato come il gatto fosse stato avvelenato". Il colpevole del gesto non è stato trovato, anche se qualche sospetto nel quartiere c’è. Per evitare problemi con altri animali "sono stati diffusi su Facebook, nel gruppo ‘Sei di Macerata se…’, i video con visibile tre dei quattro gatti deceduti - conclude la donna - nella speranza che questa persona si fermi. Si è trattato anche di un monito per chi passa da quelle parti con il proprio gatto o cane: evitate di far mangiare loro i cibi presenti in zona".

Lorenzo Pastuglia