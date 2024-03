Gatti maltrattati e detenzione illegale di armi: ex avvocatessa a processo

Una casa invasa dai gatti, uno dei quali deceduto e in decomposizione, armi e munizioni lasciate incustodite, il mancato rispetto dell’ordine di ripulire tutto e le emissioni nauseabonde imposte a vicini e passanti: per questo sarà processata una ex avvocatessa 50enne, che al momento risulta irreperibile. La vicenda, dopo anni di segnalazioni soprattutto per i cattivi odori che impestavano tutto il condominio, emersa a luglio del 2022, quando gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco fecero irruzione in un appartamento di via Emanuele Filiberto. Dentro c’erano 14 gatti, tra adulti e cuccioli, in condizioni igieniche indescrivibili: oltre agli escrementi degli animali, ce ne era uno morto da tempo. I volontari dell’Oipa, con la supervisione dell’Ast presero i gatti e li portarono al canile. Con il sopralluogo furono trovate anche due pistole, con cartucce e caricatori vari, e un pugnale etnico, tutto tenuto senza autorizzazioni e senza alcune cautele. Dall’appartamento usciva una puzza continua. Il Comune ordinò alla 50enne di ripulire tutto, ma alla fine dovette intervenire l’amministrazione per buttare via mobili e arredi ormai marci e irrecuperabili, e bonificare la casa. Così alla fine la proprietaria è stata accusata di detenzione illegale di armi e munizioni, di maltrattamento di animali, inosservanza di un provvedimento dell’autorità e per le emissioni di cattivi odori. Ieri mattina per lei, difesa dall’avvocato Giorgio De Seriis, si è tenuta l’udienza preliminare. Accogliendo la richiesta del pm Francesco Carusi, il giudice Daniela Bellesi ha rinviato a giudizio la maceratese: il processo si aprirà a marzo dell’anno prossimo. Si sono costituiti parti civili l’Oipa e il condominio, con gli avvocati Claudia Taccani e Mariella Angelelli. L’imputata invece da tempo risulta irreperibile.

Paola Pagnanelli