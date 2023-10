Gatti morti dopo l’abbandono, gli animalisti: “Serve la videosorveglianza”

Macerata, 25 ottobre 2023 – Gatti abbandonati, morti o in fin di vita, trovati vicino al cimitero di Macerata. Lo denuncia l’associazione animalista Argo, che è già all’opera per prendersene cura e chiede al Comune di installare delle telecamere per contrastare gli abbandoni di animali, che peraltro sono un reato penale.

A segnalare gli episodi di abbandono è Tiziana Giannoni, presidente dell'associazione. “Le battute di ritrovamento sono state tre. La prima si è verificata per due giorni consecutivi, 18 e 19 ottobre, in cui sono stati rinvenuti in totale sei cuccioli di gatto in fin di vita, di cui due morti poco dopo essere stati trovati. L’ultimo ritrovamento c’è stato domenica 22. Cinque gattini sono stati visti all’interno della scatola-cibo per loro adibita. Uno di loro è morto poco dopo essere stato trovato e gli altri quattro sono invece ancora ricoverati all’ambulatorio veterinario”.

L’associazione Argo ricorda che abbandonare animali è un reato penale. Quando un animale viene trovato per strada, in fin di vita o anche vivo bisogna chiamare o un servizio veterinario oppure associazioni animaliste come Argo. “Abbiamo chiesto al Comune di Macerata – aggiunge Giannoni – di installare delle telecamere per trovare i responsabili di questo reato e per individuare i cittadini che distribuiscono cibo agli animali in quella zona senza alcuna autorizzazione”.

Da marzo di quest’anno, su richiesta del Comune di Macerata, l’associazione Argo, associazione di volontari che si occupa del benessere degli animali, si è impegnata a prendersi cura della colonia felina che si trova nel cimitero di Macerata, dando loro da mangiare e creando degli spazi appositi per il loro benessere, come ad esempio le case container. Questi container sono delle scatole che proteggono il cibo dal maltempo e dalla sporcizia e sui lati di queste installazioni, c’è un ingresso che permette agli animali di entrare e mangiare in sicurezza.

Diana Scoponi