Gatti morti dopo l’abbandono: "Servono le telecamere"

Nonostante sia un reato, non si ferma l’abbandono degli animali anche a Macerata. Negli ultimi giorni, i volontari dell’associazione Argo hanno dovuto dare cibo e una casa a diversi gattini abbandonati nei pressi del cimitero. Alcuni purtroppo non ce l’hanno fatta e sono morti perché troppo piccoli per sopravvivere agli stenti. "Mercoledì scorso sono stati rinvenuti tre gattini di circa un mese, di cui uno purtroppo già morto, a ridosso del capannone per loro adibito – spiegano dall’associazione che si trova a gestire la colonia felina regolarmente registrata del cimitero –, l’altro ritrovamento, il giorno dopo, quando è intervenuta direttamente l’Ast, raccogliendo, sempre nel medesimo posto, tre gattini appena nati, di cui uno deceduto poco dopo, essendo appena nato. L’ultimo gesto ignobile è accaduto domenica, quando cinque gattini di circa un mese sono stati rinvenuti all’interno della scatola container adibita come postazione cibo. Anche in questo caso uno è deceduto poche ore dopo il ritrovamento, mentre gli altri quattro sono attualmente ricoverati all’ambulatorio veterinario". L’associazione, quindi, chiede un maggiore impegno anche da parte dei cittadini per evitare che altri animali vengano abbandonati. Inoltre, è stata chiesta al Comune l’installazione di telecamere nella zona. "Abbandonare animali è un reato penale – ricorda Tiziana Giannoni, presidente di Argo –. Inoltre, abbandonare cuccioli appena nati in luoghi come il cimitero, il canile o altri luoghi di passaggio nella speranza che qualcuno se ne possa far carico equivale comunque a una condanna a morte per gli animali stessi, i quali spesso non sopravvivono per fame e freddo. Laddove si dovessero rinvenire cuccioli di animali abbandonati, è necessario chiamare prontamente il servizio veterinario dell’Asur o eventualmente associazioni animaliste come Argo".