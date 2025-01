Gatti randagi, scatta la proroga

Gatti randagi o abbandonati, ancora per sei mesi – fino al 30 giugno – sarà l’associazione Aristogatti a occuparsi della gestione del ricovero per mici nell’area dell’ex mattatoio di via Fontanella. L’amministrazione comunale ha prorogato il contratto nell’attesa di individuare l’associazione di volontariato con cui stipulare una nuova convenzione. La stima che è il gattile possa ospitare massimo 120 felini al mese. Il compenso per il servizio è di 35 centesimi al giorno per ogni gatto, a cui si aggiunge un rimborso forfettario di 100 euro mensili complessivi, per spese veterinarie che non sono a carico del servizio sanitario e per qualunque altra necessità comporti il mantenimento dello stato di salute degli animali. L’importo nel bilancio comunale ammonta a 8.160 euro e coprirà il primo semestre del 2025.