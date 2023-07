"Gatti spostati per motivi di igiene: non è giusto"

I gatti della colonia felina di via Don Bosco, nel cuore del centro storico, saranno dislocati in un’altra area. A renderlo noto è Giorgio Rapanelli, uno dei gestori, il quale però segnala delle presunte irregolarità nel processo della nuova allocazione dei felini che ora saranno sottoposti alla dovuta sterilizzazione. "Il comandante dei vigili urbani mi ha comunicato che il veterinario provinciale, dopo un sopralluogo nella casa pericolante con giardino in via Don Bosco, in cui stazionano alcuni gatti di una colonia felina registrata a mio nome quindi protetti dalla legge, ha deciso la cattura dei mici per essere sterilizzati e poi deportati al mattatoio comunale – ha raccontato Rapanelli –. Mi ha anche letto la motivazione da parte del veterinario, che giustifica il provvedimento "per motivi di igiene" del luogo particolare, perché la nostra colonia felina non è ubicata nel giardino di quella casa, ma nel "parcheggio" delle auto di via Don Bosco, secondo un documento datato nel 2021". Da qui parte la motivazione di appellarsi all’amministrazione. "Questo non è un nostro documento, allora io chiedo chi ha presentato un documento simile, quando ne esisteva un altro nostro con ubicazione diversa? La legge parla chiaro – afferma – le colonie feline devono rimanere accudite da animalisti, nel luogo ove sono sorte. Come mai tutto è avvenuto nel silenzio generale? Un atteggiamento furbesco".