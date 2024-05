Gattini abbandonati al cimitero

Una gatta e i suoi sei cuccioli appena nati sono stati abbandonati nella colonia felina che si trova al cimitero. Gli animali chiusi in un trasportino sono stati scoperti dagli addetti del cimitero che hanno avvisato i volontari dell’associazione Argo. "La mamma e i piccoli lanciavano lamenti e non è stato possibile comprendere da quante ore gli animali si trovassero lì dentro, in quella condizione - spiega Tiziana Giannoni, presidente di Argo -. Pertanto, con le dovute comunicazioni formali inoltrate, all’ufficio tutela animali del Comune e Servizio Veterinario Ast, i volontari hanno provveduto a sistemare gli animali abbandonati in un luogo privato a disposizione dell’associazione, tenuto conto della particolarità della giornata (un sabato pomeriggio), la mancanza di un gattile a norma in città e le precarie condizioni di vita dei cuccioli". I volontari dell’associazione Argo prestano servizio per assistere la colonia felina del cimitero, che è intestata al Comune. "A totale spese dell’associazione sono stati curati numerosi felini di quella colonia, anche ricorrendo a ricoveri presso cliniche private - conclude Giannoni -. Pertanto, questo ennesimo abbandono, richiederà un ulteriore sforzo ad una associazione che, è sì animata da tanti volontari, ma non può continuare a reggere economicamente costi e interventi per la negligenza di quei cittadini che piuttosto che assumersi le proprie responsabilità, commettono un reato".