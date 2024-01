Gattino si salva da sé e beffa i soccorritori

Sono intervenuti in molti, ieri mattina, lungo la circonvallazione a Recanati: una ditta con carrello elevatore, due auto della Polizia Municipale per regolare il traffico, la Protezione civile comunale con in testa il suo responsabile e l’assessore e vice sindaco Mirco Scorcelli ed infine una gattara con una gabbia pronta all’uso per salvare un micio appollaiato sopra il ramo più alto di un maestoso albero posto all’interno del Parco del Colle dell’Infinito. Di fronte a tanta animazione, però, la povera bestiolina, infreddolita e affamata, si sarà detta: "ma è possibile che non si può stare in pace neppure quassù?" e, disturbata da tanta attenzione, si è decisa a scendere dalla pianta con le proprie zampe allontanandosi in fretta e furia prima che qualcuno la ingabbiasse.

È la curiosa storia, dai risvolti un po’ comici, che ha vissuto un micio che in questi giorni ha mobilitato tantissime persone per il suo miagolare strappalacrime che arrivava dalla cima di un grosso albero. Si pensava che il gattino fosse intrappolato lassù, fra i rami, e non riuscisse più a scendere a terra. Per cui è partito un tam tam sui social scatenando una gara di solidarietà nell’invocare un tempestivo intervento delle autorità per salvare l’animale. Mobilitazione che ben presto ha coinvolto anche la Polizia Municipale di Recanati sino ad arrivare a chiedere l’aiuto dei Vigili del Fuoco di Macerata, tempestata da telefonate insistenti alle quali l’addetto rispondeva che purtroppo in quel momento c’erano altre priorità e che, comunque, era nella lista degli interventi se la situazione non si fosse risolta da sola. Fino a che, finalmente, ieri mattina al “capezzale“ del povero gattino sono arrivati proprio tutti: la ditta, prima con una scala e poi, visto che questa non era abbastanza alta, con un carrello elevatore, una pattuglia della Polizia Municipale, volontari della Protezione civile. Ad assistere, inoltre, un nutrito drappello di cittadini pronti a prendersi carico del micetto con coccole, crocchette e coperta calda. Uno spiegamento di forze così imponente che, alla fine, ha messo in allarme il povero micetto che, vista la mala parata, svelto, svelto e in maniera molto agile è sceso dall’albero, aggrappandosi al suo maestoso tronco, e velocemente si è dato alla fuga facendo perdere ogni traccia di sé. Mobilitata nel salvataggio anche l’associazione animalista “Operazione Gatto“ di Recanati che in un post ringrazia "l’amministrazione comunale, e soprattutto il vice sindaco Mirco Scorcelli e il responsabile dell’ufficio tecnico Maurizio Paduano, per aver attivato i soccorsi ad aiutare Grisù, il gatto che è salito su un albero del colle dell’Infinito, a scendere". L’Associazione, molto attiva sul territorio, rinnova l’appello a sostenere le sue attività.