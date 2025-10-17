Gattino ucciso, scatta la manifestazione contro la violenza sugli animali

Tolentino, 17 ottobre 2025 – Un gattino viene ucciso e lasciato davanti alla porta della pizzeria Everything, al Parco Isola d’Istria, a Tolentino. E l’associazione di volontariato “Dolci musetti” decide di organizzare per dopodomani, domenica, una manifestazione contro la violenza sugli animali nello stesso parco, alle 10. Il crudele gesto sarebbe stato messo in atto nella notte tra venerdì e sabato scorsi; la titolare della pizzeria, il giorno ha chiuso verso le 21.30 e quando il giorno dopo si è recata nel locale, intorno alle 14, ha fatto la brutta scoperta. L’animale aveva un taglio profondo alla gola, ed era stato adagiato su un volantino. La donna ha deciso di avvisare i carabinieri della caserma locale, che sono andati sul posto per un sopralluogo. Saputo della vicenda, si è attivata anche l’associazione di volontariato “Dolci musetti” (impegnata in prima linea al canile Monti Azzurri di Tolentino): si è rivolta alla polizia locale chiedendo agli agenti di poter visionare le immagini della videosorveglianza del circuito cittadino. Il gattino infatti è stato trovato nell’unico lato senza telecamere della pizzeria. Un passante, tra l’erba del Parco Isola d’Istria, ha trovato anche un coltello insanguinato. Le volontarie hanno lanciato un appello: “Chi ha visto qualcosa si faccia avanti. Si tratta di un fatto grave. E non vogliamo che scenda l’attenzione e che quando accaduto finisca nel dimenticatoio. Non si può andare in giro con un coltello e ammazzare gli animali così. Bisogna trovare il responsabile o i responsabili e punirlo/punirli affinché questi episodi non accadano più”. Della stessa opinione anche tanti altri cittadini, che hanno espresso la loro indignazione sui social. Da qui la volontà di organizzare la manifestazione al Parco Isola d’Istria. “Chi tortura un animale è un pericolo per tutti – ha aggiunto l’associazione “Dolci musetti” -. Non è un gesto da ignorare, è un segnale da condannare. Serve giustizia, serve una legge che punisca davvero chi fa del male. Unisciti a noi – è l’invito – difendi chi non può difendersi”.