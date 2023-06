Gattinoni in passerella Moda, sfila la creatività degli studenti marchigiani

Hanno sfilato le scuole di moda marchigiane, il brand Frida Kiza, lo stilista Guillermo Mariotto e la nota maison Gattinoni, sabato, per la serata clou di Fly Marche, manifestazione che da giovedì a ieri ha portato l’haute couture a Castelraimondo. Sulla passerella, allestita a Borgo Lanciano, top model dall’Italia e dall’estero con capi di grande pregio all’insegna dell’ecosostenibilità. I primi a sfilare sono stati gli abiti realizzati da tre scuole di moda marchigiane: Poliarte Design dell’Accademia di Belle Arti di Ancona, l’istituto professionale Milani di Fabriano sezione moda e l’istituto di istruzione superiore Fermi-Sacconi-Ceci di Ascoli. A seguire, le creazioni del brand marchigiano Frida Kiza, marchio della designer italo burundese Fabiola Manirakiza (fondato nel 2016, con sede a Fabriano, nel 2021 è approdato alla Fashion Week a Roma partecipando ad Altaroma). Dopo la premiazione delle scuole partecipanti, è stata la volta di Mariotto e Gattinoni con la collezione Recycle. "Avere nomi di questa portata all’anno zero della manifestazione è un grande segnale per il futuro", ha spiegato Marco Bruschini, direttore dell’Atim (Agenzia Marche per il turismo e internazionalizzazione). Sulla stessa lunghezza d’onda il coordinatore di Marche Outdoor, Alberto Mazzini: "Fly Marche è la prima occasione per attirare il turismo tramite le sfilate di moda". Ciliegina sulla torta, la presenza di Gattinoni e del suo presidente Stefano Dominella, figura di spicco nel settore. "Per me è un ritorno a casa – ha affermato Dominella (nato ad Ancona, ndr) –. Ho portato la prima sfilata di alta moda di Guillermo Mariotto, che per anni ha diretto l’ufficio stile della Gattinoni e ancora oggi collabora con noi. Quindi sono doppiamente felice, si tratta di una chicca e di un progetto per il 2024 a cui tengo molto. Abbiamo chiuso la sfilata con due capi d’eccezione, due vestiti dal grande volume (4 metri di diametro) e dalla grande sostenibilità. L’ecosostenibilità è il futuro della moda". Alla presenza della madrina dell’evento Laura Barth, la serata è proseguita con la cena di gala. Buona affluenza di pubblico anche al Lanciano Forum, dove da giovedì sono in mostra artigiani e produttori enogastronomici, in collaborazione con Confartigianato Imprese. Soddisfatto il consigliere regionale Renzo Marinelli: "Abbiamo avuto qui a Castelraimondo nomi che hanno dato lustro alla città e al territorio, ma a me quello che mi ha emozionato di più è stato vedere i ragazzi delle scuole di moda protagonisti". Ieri Fly Marche si è conclusa con gli stand del Lanciano Forum.