Gatto è morto per una cardiopatia ischemica

Sarebbe stata una cardiopatia ischemica (ossia una malattia del cuore che attacca le coronarie) a causare la morte di Luca Gatto (nella foto), l’operaio 48enne - di origini osimane - colpito da un malore mentre dormiva sul letto di casa, a Porto Recanati. È quanto emerso ieri mattina dall’autopsia che ha svolto sul corpo il medico legale Antonio Tombolini, all’obitorio di Civitanova. La salma è stata restituita ai familiari e il funerale verrà celebrato domani, alle 10.30, nella chiesa del Preziosissimo Sangue. Gatto, oltre alla moglie Sabrina e al figlio Alessio, lascia pure la mamma Maria, il fratello Matteo con Alicia e Olivia, la suocera Anna Maria, i cognati Silvia ed Emanuele con Loredana, e il nipotino Daniel. Ma intanto è ancora forte lo sgomento tra le comunità di Osimo e Porto Recanati, dove il 48enne era noto e benvoluto. Soprattutto nell’ambito calcistico: era ultras dell’Osimana e non si perdeva mai una partita, che fosse in casa o in trasferta. Non a caso, ero uno degli elementi più carismatici nella tifoseria, soprannominato "King" o anche "Eric Cantona". Tant’è che la squadra dell’Osimana, sui social network, si è voluta stringere "attorno alla famiglia Gatto per la perdita del caro Luca, da sempre nostro grande sostenitore, per la sua prematura scomparsa – si legge in un post Facebook –. A tutti i suoi familiari giungano le più sentite condoglianze da tutta la società giallorossa". Mentre tanti altri amici hanno condiviso in questi giorni, sempre sui social, svariate foto e messaggi di addio al loro caro amico, ricordato da tutti per il suo carattere altruista, energico e scherzoso. "Rimarrai per sempre il gigante buono", "una delle persone più buone che abbia mai conosciuto", o ancora "ci lascia un ragazzo dal cuore d’oro", sono solo alcuni dei commenti scritti da chi gli voleva bene.