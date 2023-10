Gatto ucciso a colpi di scopa. C’è l’esposto degli animalisti

Finisce in Procura, a Macerata, la triste storia del gattino ucciso con un colpo di scopa raccontata domenica scorsa dal Carlino. L’Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa), infatti, ha presentato un esposto denunciando l’autore del gesto per "il maltrattamento di animale causante la morte, ai sensi dell’articolo 544 del codice penale". "È un fatto inaudito e inconcepibile – scrivono gli animalisti di questa associazione – che un gatto in cerca di coccole sia stato preso a scopate fino a essere ucciso. No, non è assolutamente accettabile, si tratta di un crimine per il quale l’autore deve pagare. Invitiamo anche i testimoni ad andare dai Carabinieri a esporre nei dettagli il crimine di cui sono stati testimoni". La vicenda ha destato sconcerto. Pure sui social si sono rincorsi commenti di condanna e disapprovazione. Il micetto, di tre o quattro mesi al massimo, è stato colpito con una scopa da un cuoco di un agriturismo della nostra provincia e l’accaduto è stato divulgato da una coppia di fidanzati che, assieme ad altre quattro persone, avevano da poco finito di cenare in quel locale. Secondo la loro testimonianza, due gattini si sarebbero avvicinati alla porta d’ingresso della struttura e uno di loro, spintosi verso il cuoco – che in quel momento stava pulendo il pianerottolo con la scopa – sarebbe stato prima afferrato con le mani e poi scaraventato a terra, con violenza, a seguito di un graffio subito come reazione istintiva del piccolo felino. Dopodiché l’uomo, inveendo contro il malcapitato gattino, lo ha colpito con la scopa provocandogli una terribile agonia e quindi la morte. Una brutta vicenda, che ha portato alla reazione di molti lettori e dell’associazione "Aidaa" che ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria.