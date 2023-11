Gatto ucciso con la scopa, si mobilita un’altra associazione

Sul caso del gattino ucciso con un colpo di scopa si mobilita anche la "Lndc Animal protection", la Lega nazionale per la difesa del cane e degli animali. La presidente Piera Rosati, infatti, sporge denuncia – come ha già preannunciato di voler fare l’Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente) – e chiede ai testimoni del fatto di chiarire tutti i dettagli della vicenda. "Questo genere di violenza nei confronti di un esserino indifeso e inoffensivo è veramente ingiustificabile e inaccettabile – scrive la responsabile della ‘Lndc’ –. Se ha fatto questo persino davanti a diversi testimoni, forse quell’uomo pensa che si tratti di una cosa di poco conto e che possa restare impunita. In realtà questo gattino è stato ucciso per crudeltà e senza necessità, un reato previsto dall’articolo 544 bis del Codice penale. Pertanto il nostro team legale ha sporto denuncia e seguirà questa vicenda da vicino per assicurarsi che non venga sottovalutata la sua gravità".

I testimoni di questa barbarie – prosegue Piera Rosati – possono contattare Lndc Animal protection all’indirizzo avvocato@lndcanimalprotection.org per dare più forza alla denuncia e inchiodare l’uomo alle sue responsabilità". Come già raccontato dal Carlino domenica scorsa, l’episodio si è verificato in un agriturismo nelle campagne del nostro territorio, dove per un gruppo di clienti quella che era stata una piacevole serata è finita con una scena raccapricciante difficile da dimenticare. Uno degli ospiti, infatti, ha raccontato che alla fine della cena, mentre stava chiacchierando con gli amici fuori dal locale, sono arrivati un paio di gattini in cerca di coccole e amicizia. Ma contro uno dei due micetti ha inveito il cuoco dell’agriturismo fino a colpirlo con la scopa che stava usando per pulire il pianerottolo esterno. L’animale è morto sul colpo, sotto gli occhi increduli dei presenti. Adesso la questione potrebbe avere delle ripercussioni dal punto di vista giudiziario.