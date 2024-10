Gavazzeni: lascio un gioiello: "Il 2025 è già disegnato"

"A volte passano certi treni e a settembre ho anticipato al sindaco che avevo deciso di salirvi". Paolo Gavazzeni, ancora per un mese direttore artistico del Macerata Opera Festival, ribadisce il suo addio allo Sferisterio dopo una sola stagione sotto la sua guida, ma non ha ancora detto dove lavorerà il prossimo anno. "Nel frattempo – spiega – ho preparato con entusiasmo la nuova stagione e l’ho presentata al Consiglio di amministrazione, ho predisposto un progetto dettagliato per far comprendere il mio lavoro a chi gestirà lo Sferisterio".

Gavazzeni, a chi darà il testimone avrà un compito molto complicato dopo il successo del 2024.

"L’anno scorso ho preso in fretta delle decisioni sul festival, su come pianificare le recite e venderle al pubblico. Ritengo che questo modello sia stato apprezzato, intanto il 9 agosto abbiamo comunicato date e spettacoli del 2025. La nuova governance, che sottoscriverà un contratto triennale, si trova una stagione bella e fatta, la parte artistica è stata fatta e spetterà a loro la decisione se sposarla in tutto o in parte".

E come sarà la stagione 2025 da lei pensata?

"Di successo e mi permetto di suggerire di mantenere quanto previsto. Il lavoro è stato fatto e la nuova governance potrà dedicarsi al lato gestionale e a risolvere altri problemi".

Ma come mai lei lo scorso anno ha firmato un contratto annuale e ai nuovi è proposto un triennale?

"Sono subentrato a Pinamonti che avrebbe dovuto fare il terzo anno".

È stata una decisione sofferta non rimanere a Macerata?

"Mi è dispiaciuto aver potuto fare solamente un anno perché avevo le idee ben chiare su cosa sarebbe potuto diventare questo Festival. Però, come ho detto, passano dei treni e ho deciso di salirvi".

Nei prossimi giorni sarà ufficiale, ma questo treno si fermerà in Italia o si dirigerà all’estero?

"In Italia".

Senza quel treno sarebbe rimasto?

"Sto alle parole del sindaco e presidente del Consiglio di Amministrazione quando ha dichiarato che avrebbe voluto confermarmi, ma che avevo ricevuto una offerta allettante".

Nella nuova esperienza cosa si porterà di quella maceratese?

"L’opera lirica ha una duplice identità, innanzitutto musicale e vocale, poi una visiva ed estetica. Ritengo che sia un errore quando la parte visiva prende il sopravvento sulla musica e sulle voci. Dopo la stagione maceratese ho assistito da spettatore ad alcuni Festival dove ho incontrato molti appassionati del belcanto i quali mi hanno confessato che a Macerata sembrava essere tornati negli anni Ottanta".

A proposito di cantanti, nella prossima stagione ci sarà anche Marta Torbidoni dopo il successo di quest’anno in Norma?

"Mi auguro proprio che ci sia".

Si è così conclusa l’esperienza maceratese?

"Sì. Sono molto contento di quanto fatto a Macerata".

E cosa l’ha soddisfatta di più?

"Gli ottimi risultati a livello artistico e di botteghino. Le tre opere proposte con differenti allestimenti, il gradimento degli spettatori. La presenza di tanto pubblico, alcuni erano venuti per la prima volta a teatro, sono stati trovati nuovi spettatori e questa fetta è destinata ad ampliarsi".

Ma sarà allo Sferisterio alla prima del 2025?

"Il 18 luglio sarò in arena. Verrò da spettatore, e tornerò con grande piacere perché oramai Macerata è nel mio cuore, è una parte di me e ci sarà sempre. Auguro ogni bene al festival, a una terra meravigliosa e a quel gioiello che è lo Sferisterio".