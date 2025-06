Gazebo sul Decreto Sicurezza e per il tesseramento al partito. La Lega sbarca in corso Cavour

La Lega Salvini di Macerata scende in strada per informare i cittadini sulle novità introdotte dal Decreto Sicurezza. Oggi e domani saranno allestiti in corso Cavour dalle 17 alle 20 dei gazebo per consentire ai cittadini di approfondire i contenuti del provvedimento. Secondo il Carroccio, "il decreto, che ha previsto tra le altre una serie di norme volte alla tutela delle forze dell’ordine e l’inasprimento delle pene per alcuni reati compiuti in un contesto urbano, è un punto di partenza. L’impegno della Lega resta quello di non fermarsi finché non verrà garantita la massima sicurezza per ogni cittadino". Prosegue intanto la campagna tesseramenti per l’anno 2025 in favore dei sostenitori, che potranno rinnovare la propria tessera o aderire al partito.