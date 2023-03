Geloso, maltrattava la compagna: condannato

di Paola Pagnanelli

Accecato dalla gelosia, avrebbe maltrattato la compagna in ogni modo, arrivando a picchiarla. Per questo, ieri, un uomo è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione, e a risarcire con diecimila euro la donna.

I fatti sono avvenuti a Tolentino, dalla metà del 2017 fino al dicembre del 2018. La donna aveva conosciuto il 50enne e se ne era innamorata. Aveva deciso di lasciare il marito per andare a vivere con lui, ma purtroppo dopo i primi mesi la convivenza si era trasformata in un incubo. Ossessionato da una gelosia delirante, che gli faceva credere che la compagna avesse rapporti con chiunque, avrebbe iniziato a tormentarla, urlando, insultandola e purtroppo arrivando anche ad alzare le mani. In queste scenate sarebbero stati coinvolti anche i figli di lei, costretti ad assistere a scenate violente contro la loro madre. Il 13 dicembre del 2018, la situazione era precipitata: nel corso di un litigio, il 50enne aveva schiaffeggiato la donna e le aveva dato un calcio alla gamba, le aveva chiuso la bocca con le mani perché non urlasse, e quando lei era riuscita a divincolarsi e scappare via l’aveva inseguita in auto, urlandole dietro insulti e offese varie. La donna aveva avuto una prognosi di sette giorni per le lesioni riportate, ma quell’episodio era servito a farle capire che doveva chiudere con quella storia. Così era partita la denuncia al 50enne.

Ieri mattina in tribunale a Macerata si è chiuso il processo nei suoi confronti. Il pm Emanuela Bruno ha chiesto la condanna a tre anni per l’imputato, mettendo in luce le dichiarazioni ripetute in aula dalla ex compagna e i riscontri emersi. Alla richiesta si è associata l’avvocato Bianca Verrillo, parte civile per la donna. L’avvocato difensore Giorgio Salustri invece ha tentato di ridimensionare la vicenda. Ma alla fine il giudice, il presidente della sezione penale Roberto Evangelisti, ha condannato l’imputato a tre anni e mezzo di reclusione, e a risarcire con diecimila euro la ex compagna. Una somma che lei vedrà difficilmente, visto che lui non lavora. L’imputato ha altri procedimenti in corso, per alcuni episodi che avrebbero coinvolto il marito della donna.