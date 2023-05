Gemellaggio, aperitivi e musica Arriva un fine settimana di festa

di Lorenzo Fava

Un week end di festa animerà Macerata venerdì, sabato e domenica prossimi. Al centro della serie di eventi e aperitivi previsti ci sarà l’istituzione ufficiale del gemellaggio che la città, su proposta del presidente del consiglio comunale Francesco Luciani, ha lavorato per ottenere con Lanciano (Chieti). La seconda edizione di "Città di Macerata in festa" prevede molti appuntamenti, non solo enogastronomici con la due giorni, venerdì e sabato, di "Macerata aperitivo": tra mostre, concerti, balli, sfilate di moda e raduni sportivi, ci sarà occasione di riscoprire culinariamente il territorio. Dieci attività commerciali proporranno infatti i sapori tipici in collaborazione con Tipicità, con tanto di gara in cui il locale vincitore sarà proclamato alle 19 di domenica in piazza della Libertà.

Il programma delle due iniziative si aprirà agli Antichi Forni alle 16 di sabato, con la mostra mariana a cura dell’istituto San Giuseppe, proseguendo con il concerto combinato delle scuole di musica Scodanibbio e della lancianese Fenaroli; seguirà, a palazzo Buonaccorsi alle 19, un gran ballo a cura dell’Accademia danze ottocentesche, mentre alle 22 si tornerà in piazza Libertà per il concerto della rock band maceratese Route 77. Domenica, all’uscita delle messe mattutine a Sforzacosta, Piediripa e Villa Potenza, sui sagrati delle chiese i fedeli troveranno i suoni delle bande. Uno dei momenti clou del fine settimana, e del gemellaggio con Lanciano, sarà alle 17 di domenica con una sfilata nel centro storico di bande e sbandieratori dalla città della provincia teatina. Anche lo sport, nella giornata del 4 giugno istituita dal Coni, avrà la sua parte: al campo da rugby di Villa Potenza si raduneranno duecento giovanissimi atleti di varie discipline. La domenica andrà a chiudersi alle 19.30 con l’orchestra di fiati "Insieme per gli altri", mentre alle 21, in piazza Mazzini, Macerata in festa si concluderà con la sfilata di moda di ragazzi e ragazze "Blu mare". "Macerata e Lanciano hanno diversi punti di contatto – spiega Luciani, che di Lanciano è originario –, il giorno che qui si festeggia San Giuliano, a Lanciano va in scena la fiera di Sant’Egidio, una festa molto sentita. La mattina di sabato a Palazzo Buonaccorsi ci sarà l’istituzione del gemellaggio, con lo scambio dei gagliardetti che verrà replicato domenica in piazza della Libertà". "Per Macerata aperitivo, i locali aderenti saranno dieci in quanto la giuria del contest, altamente qualificata, non poteva far di più – ha spiegato l’assessore Laura Laviano –, a questi dieci verrà offerta una formazione su accoglienza e galateo". Nell’arco della festa, in ottica gemellaggio, si venderanno campanelle e fischietti manufatti, simboli delle due città.