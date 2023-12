Gemellaggio con Esine. Tre giorni di festeggiamenti

Con l’arrivo delle festività natalizie, il Comune di Civitanova rinnova il gemellaggio con la città di Esine. Come tradizione, domani alle 16, si svolgerà la cerimonia di ricevimento della delegazione lombarda in occasione del 52esimo anniversario del sodalizio. L’incontro istituzionale, che vede la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni, di Avis, delle scuole e della Croce Verde, si svolgerà nella sala Consiliare del Municipio. Dopo i saluti e lo scambio dei doni, la cerimonia si sposta in piazza XX Settembre, per l’accensione delle luci dell’abete donato come ogni Natale dalla delegazione di Esine. Quest’anno, il programma si arricchisce con un nuovo appuntamento: l’inaugurazione della nuova sede Avis in via Mandela, 6, in programma alle 19. Sabato, tra i vari momenti organizzati per l’accoglienza dei gemelli lombardi, si svolgerà anche il concerto diretto dal maestro Sorichetti per i 50° anniversario di fondazione di Aido (alle 18 al Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta), mentre alle 21,30, nella sede della Croce Verde sarà proiettato il documentario: ’Renato l’infermiere: una vita dedicata al prossimo’ sulla vita di Renato Rossi, storico infermiere e volontario civitanovese. Domenica i saluti con i protagonisti del gemellaggio e le associazioni coinvolte.