"Gemellaggio con Lanciano Spesi quasi 20mila euro"

Quasi 20mila euro per coprire le spese per il gemellaggio con la città di Lanciano. A tirar fuori "il conto" delle spese sostenute è la consigliera di opposizione Stefania Monteverde (Macerata Bene Comune) che critica le scelte "di politica culturale" dell’amministrazione Parcaroli che ha scelto di uscire dalla Rete lirica delle Marche, di cui il Comune di Macerata era stato tra i soci fondatori, risparmiando così 20mila euro, cifra simile a quanto è stato invece speso per il gemellaggio con il comune abruzzese, dov’è nato il presidente del consiglio comunale Francesco Luciani. "L’amministrazione ha speso 19.315 euro – spiega Monteverde –. Quasi 20mila euro per festeggiare il gemellaggio con la città di Lanciano, tanto voluto dal presidente Luciani. Ogni amministrazione fa le sue politiche di sviluppo. L’amministrazione Parcaroli sceglie Lanciano e rinuncia alla Rete lirica delle Marche per la stessa cifra. A ognuno le sue valutazioni". Il gemellaggio con Lanciano, approvato a maggioranza dal consiglio comunale, è stato sottoscritto dai sindaci dei due Comuni il 3 giugno scorso, nell’ambito della "Festa di Macerata". Con l’occasione erano state previste diverse iniziative, poi rinviate a causa del maltempo e che ora saranno recuperate domenica 25 giugno. Alle 17, in piazza della Libertà, spazio alla Sfilata per le vie del centro storico con gli sbandieratori e il mastro giurato di Lanciano. Seguirà alle 19.30, in piazza Vittorio Veneto, il concerto dell’Orchestra fiati "Insieme per gli altri". Si chiude alle 21, in piazza Mazzini, con la sfilata di moda "Blu Mare" e, alle 22, la premiazione di "Aperitivo Città di Macerata 2023" a cura di Tipicità.