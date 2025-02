"Gemini Education on Tour" . Iniziativa per le scuole domani all’Annibal Caro

Un incontro sull’intelligenza artificiale generativa rivolto a dirigenti scolastici e docenti di tutta la regione. L’iniziativa, dal titolo "Gemini Education on Tour" si terrà domani, alle 16.15, al teatro Annibal Caro ed è organizzata da "Google for Education" in collaborazione con l’Istituto comprensivo Sant’Agostino, con il patrocinio del Comune di Civitanova e della Regione. Ad intervenire saranno il direttore Education di Google Italia, Marco Berardinelli, e il Responsabile della Digital Transformation in Education, Emanuele Pozzi. I due esperti spiegheranno cosa è l’Ia generativa e come funziona, le sue applicazioni pratiche, le sfide etiche legate all’uso dell’Ia nel contesto scolastico e come gli istituti scolastici possono integrare questo strumento nell’insegnamento. I relatori saranno introdotti dalla dirigente scolastica Gloria Gradassi, che ha voluto fortemente l’iniziativa, "che è un’occasione - dichiara - per porsi domande di carattere etico su questa tecnologia e di riflettere per ripensare l’educazione verso il futuro". Vi saranno i saluti istituzionali del sindaco con l’assessore Barbara Capponi e la prima cittadina di Montecosaro Lorella Cardinali. A seguire, spazio ai laboratori pratici alla scuola primaria Sant’Agostino.