Geminiadi, torna l’antica Roma: "Un’immersione nelle tradizioni"

Urbisaglia rivive la magia dell’antica Roma. Dopodomani l’anfiteatro romano sarà lo scenario di "Geminiadi – Banchetto alla Dea Salus", organizzato dal Comune e sostenuto dalla Pro Loco, in collaborazione con la direzione regionale Musei Marche nell’ambito di un accordo di valorizzazione firmato dai due enti, l’associazione "Gli Stronati", Lama Eventi, Nova Bellatores e il Ristorante Locanda Le Logge. Il nome Geminiadi (foto) vuole essere un omaggio a un illustre cittadino della Urbs Salvia romana, Gaio Fufio Gemino, cui si deve la costruzione del teatro e di altri importanti interventi. La manifestazione avrà inizio alle 17.30, con esperienze didattiche dedicate al mondo dei gladiatori e alla vita cittadina romana, seguite da visite guidate ai principali monumenti del parco archeologico. Alle 19 i partecipanti potranno indossare tuniche tipiche dell’epoca e godere di un aperitivo iniziale, accompagnato da scene di vita quotidiana romana; a seguire, saranno invitati all’interno dell’anfiteatro per la cena, che prevede un menù ricco e raffinato con piatti storici della tradizione firmato dallo chef Andrea Tombolini della Locanda Le Logge: Gustatio (grande buffet di antipasti romani); Prima Cena (puls, conchicla apiciana - polenta di farro con sugo di piselli e maiale); Altera Cena: porcellus flaccianus, gustum de praecoquis - arrosto di maiale con salsa di albicocche; Seconda mensa, tyropatinam - crema romana). "Durante la cena, l’anfiteatro prenderà vita con una serie di spettacoli mozzafiato: danze evocative, riti delle vestali e incontri di gladiatori. Ogni performance è pensata per trasportare gli ospiti nell’antica Roma, creando un’atmosfera magica e immersiva, in un crescendo esperienziale ed emozionale fino al combattimento dei gladiatori", spiegano gli organizzatori. "Tra gli obiettivi dell’accordo c’è la valorizzazione del parco: una sempre maggiore fruibilità dei suoi monumenti anche attraverso eventi come questo", ha dichiarato la direttrice del parco archeologico, Sofia Cingolani. "Un’opportunità per immergersi nella storia – ha aggiunto il sindaco Riccardo Natalini –. Questo programma non solo offre un’esperienza educativa e di intrattenimento, ma stimola un apprezzamento più profondo per le tradizioni storiche. Un’occasione imperdibile per vivere da vicino la storia dell’antica Roma, apprezzando il lavoro di rievocazione che Urbisaglia porterà avanti con dedizione". Il banchetto dedicato alla Dea Salus offrirà ai partecipanti un viaggio indietro nel tempo e nello spazio. Si potranno ammirare una mostra di sculture di Giorgio Raponi e un’esposizione di mosaici di Giovanni Sagripanti. Info 0733.506566, turismo@comune.urbisaglia.mc.it. Biglietti disponibili su Ciaotickets.