Gemme che il Fai mostra nel pieno splendore

L’Orto sul Colle dell’Infinito di Recanati,l’istituto agrario Garibaldi di Macerata, la basilica di San Nicola a Tolentino, Crispiero e Castel Santa Maria a Castelraimondo saranno protagonisti delle "Giornate Fai di primavera", la manifestazione di punta del Fondo per l’ambiente italiano, giunta alla 31ª edizione e in scena domani e domenica, dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico.

Domani alle 16 nella città di Leopardi, laboratorio creativo a cura dello staff dell’Orto: ’Crea con le foglie ed i fiori’ (dai 7 anni), i bambini andranno alla scoperta di nomi, colori e profumi di fiori e piante, immersi nella natura. Oppure nelle due giornate è previsto un percorso multimediale, un racconto in cinque atti - affidato alle voci di Lella Costa e Massimo Popolizio - che guida il pubblico dentro la poesia "L’Infinito", tra proiezioni immersive per riscoprire il significato di questo capolavoro della cultura italiana. A Castelraimondo, nella frazione di Crispiero, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 sarà possibile partecipare al tour con visita del borgo e della casa natale di Nazareno Strampelli. Inoltre, per l’occasione, alle ore 16 verrà proposto lo spettacolo di marionette intitolato ’Neno e il miracolo del grano’, incentrato proprio sulla figura del famoso genetista originario di Crispiero. Alle 17 invece ci si sposterà alla cosiddetta "porta del Purgatorio" per uno spettacolo a cura di Verba et Soni che trasporterà i partecipanti nel Medioevo con musica e poesie. A Castel Santa Maria punto ristoro con gli abitanti, che per l’occasione si vestiranno con abiti tradizionali del Medioevo. Una Tolentino ’insolita’ sarà quella della "Storie di acqua e di pietre". Due gli itinerari, uno alla scoperta delle fontane a forma di animale dello scultore Nino Patrizi in viale Cesare Battisti, della fontana dell’Esposizione Universale di Parigi del 1889 davanti alla cattedrale di San Catervo e della fontana civica, detta "delle conchiglie", in piazza Silveri. Il secondo comprende basilica, chiostro e il cappellone di San Nicola, per finire in un piccolo ambiente all’interno della chiesa in cui si trova la lapide dove è conservato il cuore di Niccolò Mauruzi, altra scultura di Patrizi. I gruppi saranno guidati da un’ottantina di studenti del Filelfo, che faranno da Cicerone.

Anche Poste Italiane partecipa al tradizionale appuntamento con le "Giornate Fai di primavera". A coloro che decideranno di partecipare verrà suggerito un contributo libero a partire da 3 euro, utile a sostenere la missione e le attività del Fai.

Lucia Gentili