"Gender gap, si passi dalle parole ai fatti"

Sostenibilità e parità di genere intrinsecamente connesse, questo il tema dell’intervento di Barbara Malaisi, ricercatrice di Istituzioni di diritto pubblico e delegata alla comunicazione per il Dipartimento di Economia e Diritto di Unimc, in occasione della Giornata internazionale della donna. "La parità di genere – afferma la docente – rappresenta uno degli obiettivi chiave dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che punta a individuare e promuovere azioni concrete mirate a eliminare violenze e discriminazioni e a migliorare le condizioni di vita di tutte le donne e le ragazze". Tuttavia, la strada è ancora lunga, come continua: "Viviamo in una società caratterizzata da discriminazioni; le donne sono spesso sottopagate, hanno difficoltà ad accedere al mercato del lavoro, sono scoraggiate dall’assumere ruoli pubblici e politici e si trovano a gestire oneri domestici e di cura senza il giusto supporto". A confermare la realtà i dati preoccupanti sulle discriminazioni al femminile: secondo l’edizione 2024 del Global Gender Gap Report del World Economic Forum (Wef), che esamina il divario di genere in 146 Paesi, l’Italia si colloca al 87° posto, con una perdita di otto posizioni rispetto all’anno precedente. Tra le varie criticità, spicca la disparità salariale, con le donne che guadagnano oltre un quinto in meno rispetto agli uomini; nel caso delle pensioni di vecchiaia, poi, il divario raggiunge il 44%. "È fondamentale che le politiche di sostegno diventino una priorità – conclude Malaisi (foto) –. È tempo di trasformare le parole in azioni concrete".

Martina Di Marco