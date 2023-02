Generazione disagio in scena

"Quattro personaggi e una folle partita da giocare. Un conduttore coinvolge gli spettatori per fare avanzare tre pedine umane sul tabellone: un laureando, un precario e un lavoratore autonomo, che attraverseranno imprevisti, prove collettive e individuali con un ritmo comico serrato e pezzi di improvvisazione basati su input che vengono dal pubblico. Vincerà chi riesce ad accumulare più sfighe e perciò più "disagio". Il teatro Mugellini di Potenza Picena aprirà domani sera alle 21.15, con lo spettacolo "Dopodiché stasera mi butto" della compagnia Generazione Disagio, la stagione 2023, promossa dall’amministrazione comunale e dall’associazione culturale Aurora. Sul palco gli attori Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi, Andrea Panigatti e Luca Mammoli. Una commedia che ha gli occhi puntati su una generazione, in modo irriverente, comico e profondo, e ci costringe a fare i conti con il mondo di oggi e la vita che vorremmo. I biglietti sono acquistabili online, su ciaotickets.com, e nei rivenditori autorizzati (Caffè dello Sport a Potenza Picena e Tabaccheria Punto & Virgola a Porto Potenza Picena). Biglietto intero 12 euro, ridotto 6. Disponibile anche la formula abbonamento pari a 50 euro per cinque spettacoli. Per info: 3395045411 (Whatsapp e telefono).