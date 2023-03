Genere, politica e istituzioni: boom di iscritti

Quasi 80 iscritti per il corso gratuito ’Genere, politica e istituzioni’, organizzato dall’Università di Macerata, che ha preso il via con il primo aperto dal rettore John McCourt e dalla consigliera di parità della Provincia di Macerata, Deborah Pantana. "E’ una proposta formativa che tocca temi importanti e che non poteva avere un inizio migliore che in questa giornata dedicata anche alla Costituzione che tutela i diritti fondamentali delle persone - ha spiegato il rettore -. Come ateneo siamo impegnati ad attuare sempre di più le politiche di uguaglianza, abbiamo le carte che servono". "Un’iniziativa all’avanguardia, quando fu proposto per la prima volta nel 2005 con il titolo ’Donne, politica, istituzioni’, oggi il corso intercetta una sensibilità molto più diffusa e attenta verso la cultura dell’uguaglianza di genere, dimostrandosi, negli anni, non solo occasione di studio e approfondimento, ma anche di confronto e arena di accesi dibattiti sull’attualità giuridico-politica nazionale e internazionale", ha aggiunto Natascia Mattucci, codirettrice del corso insieme a Ines Corti, prorettrice al Welfare e presidente del Comitato unico di garanzia di Unimc. Pienamente in linea con gli obiettivi del Piano di uguaglianza di genere introdotto dall’Università, il corso ’Genere, politica e istituzioni’ si propone di fornire un insieme di conoscenze e competenze, di ordine teorico e pratico, che riguardano la sfera politico-istituzionale e sociale. Sono previsti sei moduli.