Genesis, la mostra "onorevole" di Maurizi

Sbarcano alla Camera dei Deputati, a Roma, le opere dell’artista montecosarese Tonino Maurizi. Si chiama ‘Genesis’ la mostra d’arte contemporanea personale, in programma da oggi all’8 marzo, al Complesso di Vicolo Valdina (Sala del Cenacolo), luogo della Camera dei Deputati situato a pochi passi da Palazzo Montecitorio. Un repertorio di opere realizzate tra il 1955 e il 2024, tra cui quadri e sculture, nel cui catalogo spiccano le relazioni dei parlamentari Federico Mollicone, presidente della VII Commissione cultura, e Antonio Baldelli, oltre che di numerosi critici d’arte e direttori di musei. "Il vitalismo dei colori che sprigionano le opere di Tonino Maurizi – le parole dell’onorevole Mollicone – e la sua fama internazionale colgono in pieno la nostra missione: valorizzare l’arte attraverso le istituzioni". "Nelle opere di Tonino Maurizi – ha scritto l’onorevole Baldelli - si ritrovano le diverse sfaccettature di una personalità profonda, capace di rendere il bello con una tensione verso l’infinito, come si addice agli artisti più coraggiosi, capaci di interpretare il mondo dentro e fuori di sé attingendo alla poesia ma anche alla tecnologia. Senza mai perdere di vista i veri valori, come quello della famiglia, espresso a colpi di spatola nelle diverse rappresentazioni della natività". La mostra è a cura di Alvaro Valentini e Francesca Maurizi, il taglio del nastro dell’allestimento c’è stato ieri pomeriggio.

f. r.