Genio Civile, lavori per 3,6 milioni di euro

"È una grande operazione sicurezza che riguarda gli edifici strategici della Regione Marche". Questo il commento dell’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici, Francesco Baldelli, ieri a Macerata, in occasione dell’affidamento dei lavori per l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico dell’edificio che ospita il Genio Civile in via Alfieri. "Con la consegna dei lavori – ha continuato Baldelli – diamo avvio a un intervento importante per Macerata e per tutta la regione. Questo è un edificio strategico per il quale è previsto un investimento di oltre 3,6 milioni derivanti dall’accesso al cosiddetto Conto Termico, ossia il sistema di incentivazione per l’efficientamento energetico". Nella progettazione è stato coinvolto anche l’Erap con i suoi tecnici. "Ringrazio – ha detto Saturnino Di Ruscio, presidente Erap Marche – attraverso l’assessore Baldelli, la giunta regionale per aver scelto Erap Marche per contribuire alla riqualificazione di un edificio strategico per la città di Macerata e perché è un intervento delicato anche sotto l’aspetto tecnologico. Siamo orgogliosi di aver messo a disposizione le nostre professionalità a partire dall’ingegnere Franco Ferri". L’obiettivo è portare l’edificio alla classe A4 – edificio nZEB, cioè con un consumo energetico pari a zero. Gli interventi di adeguamento sismico consisteranno invece nell’inserimento, nell’interrato dell’edificio, di isolatori termici i quali sono in grado di filtrare l’azione sismica.