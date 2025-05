"Genio e caparbietà". Il sindaco premia l’inventore Luciani

Con grande orgoglio il sindaco Fabrizio Ciarapica ha accolto in Comune Artemio Luciani, l’inventore civitanovese che ha ideato la straordinaria turbina "Artemio", capace di generare energia pulita sfruttando il moto delle onde.

Il sindaco ha consegnato a Luciani un attestato di riconoscimento per aver dato lustro alla città e al territorio. "Siamo fieri di rendere omaggio ad Artemio Luciani e al suo capolavoro tecnologico – ha dichiarato Ciarapica –. Il suo genio, la sua caparbietà e la volontà di affrontare sfide complesse per un futuro più sostenibile rappresentano un esempio".

Luciani ha ricordato i risultati eccezionali della sua invenzione, testata con un rendimento altissimo con l’Università di Camerino. La turbina, sperimentata nella sua azienda e poi collaudata in un fiume, può essere applicata in diversi contesti. Per questo è stata scelta per un importante progetto a Civitavecchia dove — grazie ai finanziamenti dell’Unione europea — è stato realizzato un porto per ospitare le turbine e sfruttare la forza del mare per produrre energia pulita.