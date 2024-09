I genitori accoltellati stanno meglio. "Le urla del figlio erano sovraumane"

Gagliole (Macerata), 8 settembre 2024 – La comunità di Gagliole, che conta poco più di cinquecento anime, è ancora sotto choc. Si è chiusa nel silenzio. Venerdì pomeriggio, intorno alle 15 in pieno centro storico, di fronte alla Rocca Varano, il 23enne Ivan Zamparini ha iniziato a ferirsi da solo, infliggendosi dei tagli. E, quando i genitori hanno cercato di fermarlo per farlo desistere, con il coltello da cucina ha colpito prima la madre e poi il padre. "Ivan urlava in modo disperato, sovrumano, mai sentita una cosa simile", dicono i vicini di casa, che hanno allertato i soccorsi.

Quando i carabinieri sono giunti sul posto, con un grande spiegamento di forze, hanno trovato Ivan "completamente fuori di sé, in preda a una crisi fortissima". Ed è stato placcato per fare in modo che il medico potesse sedarlo. Ora il ragazzo è piantonato dai carabinieri all’ospedale regionale Torrette di Ancona, in stato di arresto per tentato omicidio aggravato dal vincolo di parentela. Nel raptus di violenza si è lesionato la trachea.

A Torrette c’è anche il padre Terenzio - carabiniere di 65 anni in pensione ed ex consigliere comunale di Gagliole - con ferite multiple a torace e addome. Entrambi in terapia intensiva. Più grave però il padre, operato venerdì, ma l’intervento è andato bene.

"Le condizioni cliniche del ragazzo sono stabili. Il padre, nel pomeriggio, è stato estubato ed è sveglio. La prognosi permane riservata per entrambi", ha fatto sapere ieri sera la direzione dell’ospedale di Torrette con un bollettino medico. La mamma, invece, Souad Kanane, 60 anni, è ricoverata all’ospedale a Camerino con ferite più lievi. Proseguono intanto le indagini, coordinate dal pm Francesco Carusi, da parte dei militari del reparto operativo di Macerata con il colonnello Massimiliano Mengasini e della Compagnia di Camerino con il capitano Angelo Faraca.

Gli inquirenti nel sopralluogo hanno trovato sangue ovunque, dentro e fuori la casa. L’abitazione ieri è stata dissequestrata. Sotto sequestro invece il coltello da cucina con una lama di 22 centimetri. Ivan, figlio unico, attualmente sarebbe stato disoccupato; non era in cura da nessuno né si tratta di una famiglia seguita dai servizi sociali. Da prassi, è stato sottoposto anche ai test tossicologici per valutare se a scatenare l’aggressività del 23enne siano state o meno delle sostanze specifiche.

"Un dramma familiare inaspettato. Un ragazzo che si mostrava sempre composto, gentile, educato. Sto soffrendo anche per lui, perché questo gesto pregiudicherà tutta la sua vita" è stato il commento del sindaco di Gagliole Sandro Botticelli.