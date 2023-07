Genitori in consiglio comunale, protesta contro chiusura di due nidi senza soluzioni

Sbarca in consiglio comunale la protesta degli asili nido. Una decina di genitori si sono presentati con i pargoletti al seguito e indossando magliette spot con scritte contro le scelte di un Comune che ha chiuso due nidi pubblici su quattro senza trovare soluzioni alternative. Assente il sindaco Fabrizio Ciarapica, in ferie, non si è presentata l’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi e, nonostante i genitori in aula, assessori e consiglieri presenti hanno scelto la strategia del silenzio, salvo la lettura di una nota del sindaco affidata al presidente del consiglio Fausto Troiani, già diramata ventiquattro ore prima ai media. Nemmeno le interrogazioni urgenti di Francesco Micucci (Pd) e Roberto Mancini (Dipende da noi) hanno innescato il dibattito consiliare, chiuso con la richiesta dell’opposizione al sindaco di incontrare le famiglie al suo rientro dalle vacanze per indicare loro soluzioni concrete. Del problema della chiusura dei nidi l’amministrazione era consapevole da almeno un anno, ma è mancata la programmazione per gestirlo e ora a Palazzo stanno cercando il modo per ricollocare i circa 50 pargoli iscritti al Cavalluccio Marino e al Grillo Parlante, dove inizieranno i lavori di riqualificazione. Restano aperti Pesciolino d’Oro e Lumachina, ma gli spazi non bastano per assorbire tutti i bebè. Sospesa anche la graduatoria della lista di attesa per entrare nel nido pubblico e quelli che avevano conquistato il pass dovranno restare in panchina. Un’emergenza aggravata dal fatto che sono pieni tutti i nidi privati, saturati in pochi giorni dai genitori riusciti in extremis a conquistare un posto. Il Comune ha garantito contributi per rimborsare le famiglie delle spese maggiori, ma si profilano disagi per almeno un paio di anni, la durata dei lavori nei due asili.