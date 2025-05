Genitori in visita alle mense scolastiche

Riscontro positivo per le due giornate di open day delle mense al plesso Grandi e al King Rodari dell’istituto comprensivo "Lucatelli - Don Bosco" di Tolentino. Soddisfatti l’assessore Benedetta Lancioni, il consigliere delegato Fabio Montemarani e la presidentessa del comitato mense Silvia Cavarischia per la buona affluenza dei genitori.

Oggi, in collaborazione con la Gemos, in occasione della Giornata della legalità i piatti previsti dal menù verranno preparati con materie prime prodotte su terreni confiscati alle mafie e venerdì prossimo invece il menu sarà a tema colori.

"Obiettivo raggiunto – ha sottolineato l’assessore Lancioni – far toccare con mano e visitare le cucine, osservare le modalità di preparazione dei pasti e verificare la qualità dei prodotti utilizzati, con particolare attenzione alla provenienza, alla stagionalità e al valore nutrizionale degli alimenti, è stato molto utile per far comprendere il grande lavoro e la grande attenzione che mettiamo nella gestione delle mense comunali che da sempre hanno un grande livello di qualità che viene costantemente apprezzato. Queste giornate sono state gradite dai genitori per porre domande e conoscere da vicino la mensa scolastica, servizio fondamentale per la salute e la crescita dei propri figli ed un pilastro dell’educazione alimentare. Ringraziamo la ditta Gemos e la dirigente Mara Amico".