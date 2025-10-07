"Genitori iperprotettivi con i più piccoli. Ma agli adolescenti si lascia fare di tutto"

Infanzia e adolescenza non sono mai state fasi semplici, ma oggi le famiglie si trovano ad affrontare problemi nuovi e spesso più complessi. "Ogni età ha le sue difficoltà – spiega il pediatra maceratese Pierfrancesco Gentilucci –. Con i neonati ci si scontra con il pianto, le poppate, i ritmi del sonno. Con un po’ di buon senso, la prima infanzia si supera. Ben diverso è il discorso dell’adolescenza: lì si scatena davvero l’inferno".

Una situazione sottolineata anche dal Neuropsichiatra Maurizio Pincherle: "Arrivano madri che tengono i figli nel lettone fino all’adolescenza o che allattano oltre l’anno e mezzo convinte che “più è lungo, meglio è“. Ma questa non è cura, è dipendenza emotiva. Poi però, a 12 anni, gli stessi ragazzi vengono lasciati andare in discoteca senza controlli". Gentilucci evidenzia anche un cambiamento sociale: "Un tempo c’erano i nonni, che rappresentavano equilibrio ed esperienza. Oggi non è più così: o lavorano ancora, o sono troppo anziani perché i figli arrivano più tardi. Così mamme e papà affrontano tutto da soli, con mille ansie e aspettative, soprattutto se c’è un figlio unico".

Questa solitudine si intreccia con un fenomeno culturale: "C’è un’ansia genitoriale incontrollata nella prima infanzia, ma poi, all’adolescenza, si lascia fare tutto – spiega lo psichiatra –. Ragazzine che escono da sole dopo le 23, ragazzi con 60 giorni di assenza da scuola, e nessuno li ferma. È come se i genitori smettessero di esserlo". Negli ultimi tre anni, nella provincia sono aumentati i casi di ritiro scolastico alle superiori (anche tra studenti con la media dell’8), autolesionismo tra preadolescenti e disturbi emotivi legati all’isolamento sociale. "Alcuni genitori mi raccontano di figli che non mangiano più con loro, che passano le giornate chiusi in camera, che reagiscono con violenza a un semplice “no“ – spiega Pincherle (foto) –. Alcune famiglie arrivano a dormire con la porta chiusa a chiave. È un cortocircuito educativo".

In questo scenario, l’istruzione non sembra attrezzata. "Gli studenti protestano, saltano gli orali, e la scuola risponde solo con bocciature. Non c’è dialogo, non c’è ascolto. Ma senza una nuova visione educativa, rischiamo di perdere una generazione", continua Pincherle. Gli esperti ricordano che lo sviluppo della mente richiede stimoli diversi da quelli digitali: arte, musica, sport, immaginazione, regole chiare. Gentilucci mette in guardia anche dall’uso indiscriminato della tecnologia: "Il cellulare e il computer sono strumenti potentissimi, ma non possiamo metterli in mano a un bambino come se fossero giocattoli. E attenzione al “dottor Google“: senza basi scientifiche, le informazioni online rischiano di fare più danni che benefici".

Alla difficoltà educativa si somma il vuoto istituzionale. A Macerata e provincia molti consultori sono sotto organico: "Ho lavorato per anni in uno di questi – racconta Pincherle – c’era una sola psicologa, senza mezzi. Come possiamo affrontare un disagio che cresce del 30% l’anno?". Il messaggio dei professionisti è chiaro: serve una svolta culturale ed educativa. Oggi più che mai la famiglia deve tornare a essere il primo luogo educativo, sostenuta da scuola, sport e istituzioni.