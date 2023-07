Genitori parlanti", Richiesta di incontro urgente al sindaco e al Paolo Ricci"

Emergenza asili nido, le famiglie chiedono un incontro urgente al sindaco Fabrizio Ciarapica e al presidente dell’istituto Paolo Ricci, Alfredo Perugini. Bussa alla porta di Palazzo Sforza il comitato ‘Genitori parlanti’ che invoca la necessità di un faccia a faccia, in primis con il primo cittadino e con il responsabile della società pubblica che gestisce i nidi comunali, per affrontare i problemi derivati dalla decisone della giunta di chiudere due strutture (Cavalluccio Marino e Grillo Parlante) senza indicare immediate alternative per ricollocare i bimbi in altri locali. Chiedono, allora, che venga calendarizzato un confronto con amministratori comunali e gestori del Paolo Ricci perché, ad oggi, nonostante siano passati diversi giorni, nessuno ha ancora informato le famiglie circa le soluzioni da adottare per trovare posto ai bimbi. La richiesta è stata presentata attraverso una Pec inviata ieri in Municipio, indirizzata anche agli assessori Ermanno Carassai (Lavori pubblici) e Barbara Capponi (Servizi educativi). Il caso è approdato anche in consiglio comunale venerdì sera, presenti alcuni genitori che si sono presentati in aula con i pargoli in braccio e t-shirt spot di protesta.

Una seduta in cui, assente il sindaco (fuori città per ferie) e assente anche l’assessore Capponi, non c’è stato dibattito sulla questione, per scelta degli esponenti di giunta e dei consiglieri comunali della maggioranza, che hanno preferito restare in silenzio.

Un comportamento criticato dalle famiglie, che adesso hanno deciso di incalzare il Comune e il Paolo Ricci per ottenere risposte legate al futuro dei loro piccoli sull’organizzazione dei nidi.

Lorena Cellini