Genitori separati e famiglie: sostegno abitativo

C’è tempo fino al 5 maggio per presentare la domanda di ammissione ai contributi relativi al "Sostegno abitativo per famiglie e genitori separati" promossi dall’assessorato alle Politiche sociali. Si tratta di un intervento significativo – interviene il vicesindaco Francesca D’Alessandro - che abbiamo deciso di rivolgere soprattutto a quei nuclei che si trovano in difficoltà. Un segnale di attenzione particolare per poter superare situazioni di disagio economico e sociale finalizzato a rispondere in maniera concreta alle esigenze delle famiglie". Tra i requisiti per presentare richiesta di contributo ci sono quelli di essere residenti nel Comune di Macerata con cittadinanza italiana, comunitaria ovvero di possedere regolare permesso di soggiorno e avere un reddito ISEE 2023 e Isee corrente non superiore a 22mila euro. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica tramite il sito www.comune.macerata.it o dal servizio online dei Servizi sociali del Comune. Non sarà possibile presentare la domanda in forma cartacea o accettare quelle pervenute con modalità diversa. Info 0733.256243.