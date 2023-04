Genitorialità, scuola e gentilezza: Crepet dà appuntamento a giugno

Un vero e proprio viaggio

alla scoperta del futuro delle nuove generazioni. Si chiama "Lezioni di sogni" l’appuntamento in programma il 28 giugno, alle ore 21.30, nell’arena Gigli di Porto Recanati con protagonista Paolo Crepet, che inviterà a ripensare la genitorialità, la scuola e il rapporto tra le generazioni. Lui è un famoso psichiatra e sociologo italiano, nonché autore di numerosi saggi sul disagio della contemporaneità. Crepet (nella foto) offrirà il frutto

della sua lunga esperienza, attingendo dai suoi ricordi personali e dalle sue pubbliche riflessioni. "Lezioni di sogni"

è per tutti coloro che desiderino approfondire tematiche come l’educazione alla gentilezza, al rispetto e alla complessità. Un viaggio provocatorio, ricco di spunti di riflessione volti alla comprensione delle giovani generazioni. Un’occasione da cogliere per costruire un futuro migliore. Per info: Isolani Spettacoli (3880543554) o [email protected]