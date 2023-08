"Genitori&figli" alla fiera di San Giuliano

Con una storia illustrata dai bambini e tanti progetti, l’associazione "Genitori&figli, per mano" sarà per la prima volta alla fiera di San Giuliano con un suo stand. L’obiettivo è di far conoscere l’associazione, ma anche attirare l’attenzione sulle difficoltà, dopo che il 5 giugno l’alluvione a Sforzacosta ha distrutto la sede. "Cercheremo di far conoscere il più possibile ciò che facciamo, ma anche cosa ci è successo per provare a raccogliere i fondi. Ci sarà il kamishibai, un racconto con la carta, per le famiglie e i bambini e le bambine". L’associazione, presieduta dalla professoressa Andriana Steta, ha preparato una storia per l’occasione e sta chiedendo alle famiglie associate di coinvolgere i bambini per le illustrazioni, che saranno mostrate durante la festa del patrono per narrare il racconto. "La visibilità per un’associazione piccola e senza fondi come la nostra è fondamentale" proseguono i responsabili, che chiedono a tutti di seguire i canali di "Genitori&figli, per mano" su Facebook, Twittter, Instagram e Youtube: anche mettere un like può aiutare a sostenere le attività. È possibile anche devolvere il 5x1000 all’associazione attraverso la denuncia dei redditi. L’associazione sta cercando soprattutto di avere l’assegnazione di una nuova sede, dove ripartire con le attività dedicate ai più piccoli, ma anche ai genitori e ai nonni, uno spazio di condivisione dove imparare tutti insieme. Una sede, possibilmente, in città, dove ad esempio gli studenti universitari possano arrivare per svolgere i tirocini e dove le famiglie riescano ad avere uno spazio vicino e accogliente di formazione e divertimento. Sono stati attivati diversi canali per una raccolta fondi, ad esempio all’indirizzo https:gofund.me85de37b5, e maggiori informazioni si trovano sul sito internet dell’associazione. Importante anche far ripartire il tesseramento, per dare peso alle attività dell’associazione al di là dei numeri di chi segue il singolo progetto, sempre piuttosto elevati. Dopo la bomba d’acqua del 5 giugno e l’allagamento della sede, vicina alla scuola di Sforzacosta, "Genitori&figli, per mano" ha perso tutto quello che raccolto negli anni: i libri per i bambini, i giocattoli, i materiali montessoriani, tavolini, sedie, armadi, stufette, costumi, pannolini lavabili, fasce porta bebè e tanto altro. Ma con tanta determinazione sta cercando di ripartire.

Paola Pagnanelli