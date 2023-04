"Gentili assente anche all’ultima assemblea dell’Ata 3"

"Promesse da marinaio" per il sindaco Andrea Gentili "che ha disertato anche l’ultima assemblea dell’Ata 3 in cui si parlava della discarica provinciale". A puntare il dito contro l’assenza del primo cittadino alla riunione di giovedì dell’Ata 3 in cui si è discusso e votato la modifica al Piano d’ambito dei rifiuti, è il consigliere di opposizione Andrea Salvatori (azione Comune). "Gentili, all’inizio di marzo, aveva incontrato il comitato ’Corridonia Green No Discarica’ per fare il punto sulla questione discarica e sulla possibilità di portare le loro istanze in sede di assemblea – spiega Salvatori –. Il comitato aveva chiesto di porre un criterio politico alla scelta del sito da adibire a discarica e di portare la loro voce in riunione d’ambito ma, a tutto questo, non c’è stato seguito perché Gentili è rimasto talmente indifferente alla loro richiesta da disertare addirittura la prima riunione dove si sarebbe approvato il piano per la gestione dei rifiuti. A conferma di tale menefreghismo anche la mancata partecipazione alla seconda riunione, evitando di dar voce alla sofferenza delle persone incontrate, mossa dalla preoccupazione di nove anni di assoluto stallo sulle decisioni da prendere e sul fatto che a settembre di quest’anno scadrà la proroga assegnata alla discarica di Cingoli e quindi bisognerà conferire i rifiuti fuori provincia, gravando sui costi della Tari che verrà presentata a luglio". E Salvatori ricorda al sindaco il peso delle mancate scelte. "Forse di tutto questo Gentili non vuol sentirne parlare perché, talmente convinto delle promesse fatte ai cittadini di abbassare la Tari con il nuovo metodo "Green point", che non ha nemmeno interesse a partecipare alle riunioni e a farsi da portavoce per le preoccupazioni dei cittadini – conclude Salvatori –. Al sindaco vorremmo sottolineare che la responsabilità delle mancate scelte sulla discarica potrebbe anche essere in parte degli amministratori di centrodestra, ma lui dovrebbe iniziare ad essere più concreto e non continuare con le solite promesse da marinaio".