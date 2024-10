Gentili è il più votato: "La destra perde terreno"

Il sindaco di Monte San Giusto ed esponente del Pd Andrea Gentili è stato il più votato di tutti gli schieramenti, con 774 preferenze in più rispetto al secondo più votato, il collega di Fiuminata Vincenzo Felicioli. "Non mi aspettavo questo numero, è andata meglio del previsto – ha detto Gentili –. Ringrazio gli amministratori di Monte San Giusto che hanno condiviso con me questa scelta. Metterò in campo il mio impegno per tutto il territorio da subito. La mia, ci tengo a sottolinearlo, tra l’altro è una lista civica. Dopo dieci anni da sindaco, è una bella soddisfazione personale. Scuola, strade, rifiuti, sanità sono le priorità insieme però alla salute mentale, di cui si parla sempre poco. Non solo ospedale quindi, ma anche personale socio-sanitario, psichiatria, situazioni di marginalità. Sempre più spesso, purtroppo, come sindaci dobbiamo fare fronte a Tso e non riusciamo a dare risposte alle famiglie e ai servizi sociali". Passa quindi all’analisi del voto. "Il centrodestra sta perdendo terreno – evidenzia Gentili –: aveva tutti i numeri per avere otto consiglieri non sei". In pratica ci si aspettava che, oltre ai sette posti precedenti, avessero in più anche Recanati (l’ultima città conquistata dal centrodestra alle amministrative, con il nuovo sindaco Emanuele Pepa), che tra l’altro pesa per numero di abitanti (301 voti ogni consigliere). E invece il centrodestra ora si ferma a sei rappresentanti: "Segno che le scelte fatte dalla politica in questi anni, in Provincia e in Regione, hanno creato qualche mal di pancia…".